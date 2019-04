– Absurd forslag

Pluss

Politikerne i formannskapet reagerer veldig på at forslaget om at Nord universitets tilstedeværelse på Stokmarknes kan bli et såkalt «utdanningssted for distribuerte utdanninger der søkergrunnlaget er tilstede». Ikke minst fordi søkertallene viser at Stokmarknes har et høyere antall faglig kvalifiserte søkere til for eksempel sykepleierutdanningen enn til sammenlikning Bodø.