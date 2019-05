– Det blir viktig for oss å ha ballen mye

Pluss

Mens Morild går til kampen etter bittert 3-4 tap mot Lofoten, tar sortlandsguttene noen porsjoner mer selvtillit med seg i bagasjen til Myre. For etter en solid 7-2 seier over 1.mai-kampen mot Melbo 2, er laget i god offensiv rute. Trener Julie Voktor Pedersen har tro på at det blir en underholdende kamp.