Fylkeskommunen bruker ekstra milliard på fylkesveiene

Bjørkmo: – Bedre vei vil gjøre Holmen mer attraktiv

Det er den ekstra fylkesvei-milliarden som kommer Sortland til gode. – Bedre vei vil gjøre Holmen mer attraktiv, både for industri og for de som bor her, sier ordfører Tove Mette Bjørkmo.