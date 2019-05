Meningsmåling: Flertall mot at skoler i Sortland skal legges ned

Pluss

Meningsmålingen er utført av Norfakta, på oppdrag fra VOL. Den viser for eksempel at blant de under 30 år, er det stor motstand mot færre skoler i Sortland enn det er i dag. Kun 11 prosent av de spurte under 30 år, mener det er akseptabelt med færre skoler. I aldersgruppa mellom 30-44 mener et flertall at det er akseptabelt med færre skoler.