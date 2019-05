Ankesak etter grov voldtekt mot mindreårig førte ikke frem. – En god og grundig dom, sier statsadvokat Thor Erik Høiskar

Pluss

Hålogoland lagmanssrett hadde satt av to rettsdager 14. og 15. mai til ankesaken. Det dreide seg også om en alvorlig sak. Vesterålingen var tiltalt for langvarige og systematiske overgrep mot sin egen stedatter. Da dommen falt i Vesterålen tingrett i desember i fjor ble straffen seks og et halvt års fengsel samt 250 000,- i oppreisning.