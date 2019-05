Veien Frøskeland – Myre får 170 millioner kroner

Pluss

Det var fra før kjent at Nordland fylkeskommune hadde satt av 50 millioner kroner til opprusting av veien over Frøskelandsfjellet. Stor var derfor gleden da fylkesråd for samferdsel, Svein Eggesvik (Sp) besøkte Øksnes med nye 120 millioner kroner i kofferten. Nå skal hele veien fra foten av fjellet ved Frøskeland og inn til Myre prosjekteres og opprustes.