Høy temperatur fra første stund i millionsøksmålet i Vesterålen tingrett

Det begynte med en brann i en truck på Nergård Bø for drøye to år siden. Det har endt med et søksmål på 37 millioner kroner fra forsikringsselskapet W.R. Berkley Insurance Nordic NUF mot truckprodusenten Still GmbH. I dag begynte tvistesakene i Vesterålen tingrett.