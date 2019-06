Mener Fiskeridirektoratet har latt seg påvirke av Hvalsafari AS:

Seasafari mener seg utsatt for hetskampanje

Seasafari Andenes AS mener seg utsatt for en hetskampanje fra Hvalsafari AS og mener at Fiskeridirektoratet har latt seg påvirke av dette. Det fremkommer i en høringsuttalelse fra bedriften.