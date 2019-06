Her kan det fort bli en helt ny sti til Møysalen

Pluss

Nasjonalparkforvalter Brit Grønmyr i Møysalen nasjonalpark har mye å henge fingrene i for tiden. En av oppgavene er å legge om en sti på veien opp til toppen av Møysalen. Målet er å redusere slitasjen i nasjonalparken.

Det er via den sørlige ruta fra Ingelsfjorden og E10, opp Forkledalen, at nasjonalparkforvalteren arbeider for å redusere slitasjen. Det er blant annet lagt opp til å etablere nye stier som over tid vil føre til mindre slitasje i nasjonalparken. Nasjonalparkforvalter Brit Grønmyr oppfordrer turfolk til å følge de nye merkene, ikke gamle stier, slik at det kan bli etablert ny og bedre sti.

– Dersom alle følger de røde merkebåndene blir det fort etablert en ny sti her, sier nasjonalparkforvalter Brit Grønmyr.

Det er fra får lagt ut cirka 800 meter klopp på våte strekninger. På den måten hindrer man at det blir spor i myrlendte områder. Denne sommeren skal det i tillegg legges ut 500 meter klopp i nasjonalparken.