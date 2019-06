Vesterålen fishing tapte i tingretten. Nå anker de til lagmannsretten

Pluss

Det har en tid pågått en tvist mellom Vesterålen Fishing, som driver et turistfiskeanlegg på Klo, på den ene siden, og Klo Grenderåd og Øyfisk om hvem som faktisk står som eier av «allmenningskaia» ved det tidligere fiskemottaket til Gunnar Klo AS på Klo. Hvem som i dag har bruksrett har også vært et av stridens tema.