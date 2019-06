Vesteråling sentral i PR-stunt som lurte store deler av verden

Pluss

I den første pressemeldingen i forbindelse med den falske nyheten, står det å lese at Kjell Ove Hveding, som er beboer på Sommarøya, organiserte folkemøte der øyas innbyggere skrev under et opprop som skal oversendes offisielle myndigheter slik at de kunne bli et samfunn uten tidssoner og at de kunne leve helt uavhengig av klokka.