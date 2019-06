– Jeg blir inspirert både av det indre og av det som er langt der ute

Pluss

Det er Kunstnerhusets venner som står bak utstillingen. Eva Charlotte Nilsen, som selv er en av utstillerne og ellers er med i foreningen, sa innledningsvis at Kunstnerhuset er viktig både for Sortland og Vesterålen, både nå og i fremtiden. Hun håper at huset kan bidra til å inspirere, både kunstnere og andre til kreativitet.