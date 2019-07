Kystverket jublet da de oppdaget hvem som vant anbud i Bø

Pluss

– Vi har gode erfaringer med Bergersen fra før, og vi er veldig fornøyde med at vi har fått en lokal entreprenør til prosjektet. Jeg tror også at en lokal entreprenør, som er engasjert i lokalsamfunnet, får et sterkere eiendomsforhold til prosjektet. Det forventer vi at Bergersen får, og at de legger sin ære i at kvaliteten på gjennomføringen blir god. Reparasjonsarbeid som Bergersen har utført tidligere, har vært gjort på en forbilledlig måte, sier Wangsvik.