– Når jeg hører lyden av Melbo musikkforening, da griner jeg på dobbel stråle

Pluss

Sommer-Melbu er festivalen som samler folk, og som har et tilbud for store og små. For Trude Drevland er det obligatorisk å være til stede på heimplassen når den store sommerfesten går av stabelen.

– Det er fantastisk å være her, og treffe igjen gamle venner. Det er egentlig noe av det som er det beste, å se igjen kjentfolk som man ikke har sett på et år, og få med seg alt som skjer. Å være her er godt, sier Drevland med et godt tak rundt venninna Kate Winther, som hun har gått ti år på skole sammen med.

– Det er ei vidunderlig anledning, sier Winther.

– Er plass for alle

Leder for Nordland akademi for kunst og vitenskap, Maria Johansen sier det som er spesielt med festivalen er at den har en plass til alle.

– Her har vi alt fra kammermusikere av internasjonalt format til amatører. Og det er det som er så fint, alle får muligheten, sier hun.

Har ikke ledd så mye på åtte år

Når gamle venner møtes blir det anledning til å mimres. Det er noe av det som skaper stemning.

– Vi var en gjeng med gamle venner, som gikk til Havsula kafe og vi ble sittende å mimre i åtte timer. Jeg tror ikke jeg har hatt det så artig eller ledd så godt på åtte år, sier Trude Drevland, som forteller at det ble den ene historia etter den andre om originaler, og minner fra tidligere tider.

– Vi lo med masse kjærlighet. Den seansen og de historiene skulle egentlig vært filmet fordi det var lokalhistorie og Melbu-historie på sitt beste, det var ei fantastisk stund, sier hun.

Til alt overmål har festivalen fått sommeren med på laget. Drevland synes det er helt riktig at værgudene skal smile til Melbu.

– Melbuværinger er «beste sort», og da får man som man fortjener, når været er så fint som dette. Det er fordi de fortjener det, slår hun fast.

– Noe helt spesielt

Og det er ikke fritt for at det trykker på nostalgiknappen å være hjemme i Vesterålen.

– Det er nesten bare her i Vesterålen man finner de syrinene som er lilla i to nyanser, og når jeg ser disse og kjenner lukta, da er jeg hjemme igjen, sier hun.

Og når Melbo musikkforening spiller opp, da åpnes tårekanalene.

– Hvert eneste år går jeg bak musikkforeninga i paraden, og det er noe helt spesielt med det, når jeg hører dem, da griner jeg på dobbel stråle!