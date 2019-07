Storebrand frifunnet i tvistesak om bilbrann i Vesterålen tingrett

Pluss

I februar 2017 brøt det ut brann i en bil ved Reno-Vest sitt anlegg på Ramflauget i Sortland. Bilen ble totalskadet i brannen. Eieren mente det skyldtes en konstruksjonsfeil ved bilen og rettet et erstatningskrav til forsikringsselskapet Storebrand. Storebrand engasjerte konsulentselskapet T. P. Bakken Consult for å gjøre undersøkelser som konkluderte med at bileieren selv hadde startet brannen. Hensikten var trolig å begå forsikringssvindel. I juni kom saken opp i Vesterålen tingrett.