BioMar kjører med full produksjon

Ungdommer har ansvaret hos Biomar i sommer

Det skapes verdier for millioner av kroner per skift hos BioMar på Myre for tiden. Sist fredag var gjennomsnittsalderen på ett skift 24 år, og ungdommen blir satset på både gjennom lærlingeordninger og aktiv vikarbruk om sommeren. Det trives både eldre og unge ansatte godt med.