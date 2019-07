– Gutta og jentene mine redder mange liv som folk aldri hører om, sier Geir Bendiksen ved Sortland lensmannskontor

Pluss

For mange mennesker er ferier og høytider de tyngste tidene på året. Forventningspress og rusmidler bidrar til at pågangen til det psykiske helsevesenet blir særlig stor. Ofte er det politiet som står i bresjen for å hindre tragedier. Selv snakker politiet sjelden om det. Det er av hensyn til de involverte. Etter oppfordring deler nå fungerende lensmann Geir Bendiksen sine erfaringer med VOLs lesere.