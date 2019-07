NSK Ship Design omsatte for 105 mill.

– Lokale oppdretteres og rederes suksess er avgjørende for oss

Daglig leder og eier Kjartan Karlsen i det Øksnes-registrerte selskapet NSK Ship Design er glad for at det går godt i nordnorsk næringsliv og for lokale redere og oppdrettere. Da drypper det også på hans selskap.