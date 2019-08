–Vi skjønte at dette kunne gått veldig dårlig

Pluss

Natt til onsdag fikk Sortland Brannvesen melding om brann i et skur/uthus i Møysaleveien ved Blokken. Beredskapsleder Eirik Nilsen ved Sortland Brannvesen ledet utrykningen. Han forteller til Vol at det som virket som et rutineoppdrag, snart viste seg å være adskillig mer alvorlig.