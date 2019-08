– Hadde vært veldig artig med tre poeng nå

Pluss

– Vi reiser selvfølgelig bort for å ta poeng hos Skånland. De har vist seg å være formsterke, og er et solid lag, som vi må forberede oss godt på å slå i vår bortekamp, sier Frode Stave. Han vil ikke dele detaljer på hva de planlegger for å slå motstanderen. Han sier at de skal stille med en sterk tropp og et godt lag. Han satser på at Troms-spillerne skal få merke Andenes-spillerne i alle ledd på banen.