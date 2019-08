Øksnesværing fylkesmester for femte gang

Pluss

Det er en erfaren jeger og skytter som under fylkesmesterskapet i jegertrap i Brønnøy i går tok sin femte mesterskapstittel. Jim Pedersen hadde egentlig bestemt seg for å legge hagla vekk for godt etter å ha slitt litt med helsa og synet. Men etter å ha fått operert øynene og kjøpt ny konkurransehagle, har han igjen funnet gleden over sporten.