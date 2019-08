– Det har aldri vært så mange personer inne på området som det var i år

Ifølge promosjef for Fæsterålen, Martin Meisterlin, var helgens festival svært vellykket og endte med utsolgt hus. Han innrømmer at det blir utfordrende å toppe årets festival og understreker at planleggingen av neste års utgave er godt i gang.