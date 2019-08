– Det skal være godt å bli gammel i Hadsel

– En del av det åpne demokratiet vi har i Norge, er gode og åpne tilbake‑meldinger. Da må vi stå for det vi mener og de vedtak vi gjør. Enkelt og greit. Så må vi være de første til å beklage når vi åpenbart har trådt over en terskel, sier Ørjan Robertsen, tid‑ligere ordfører for Ap og nå ordførerkandidat for MOS.