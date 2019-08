Rådmannen i Sortland:

Anbefaler å selge Fjærvoll-eiendommen ved Strandskog

11. april i år vedtok kommunestyret i Sortland å tilby ekteparet Karin og Birger Fjærvoll 4,75 millioner slik at kommunen kunne kjøpe eiendommen deres ved Strandskog. Fjærvoll har akseptert tilbudet, men da kommunen selv ikke har behov for eiendommen, anbefaler rådmannen at den selges etter budrunde.