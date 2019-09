«Voktor Pedersen og Bjørnsund tenker mye riktig, men kommer ingen vei uten klubben i ryggen»

Pluss

Torsdag gikk Sortland ILs trenere ut med en uttalelse hvor de skisserer alt som har vært feil i SIL de siste åra. De forklarer her at det var høyst nødvendig med et kulturskifte i klubben. De beskriver tilfeller hvor spillere har forlatt trening uten grunn, spilt på seg kort for å slippe unna kamper og dårlige holdninger ovenfor andre spillere, trenere, motspillere og dommere.