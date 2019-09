Gjorde seg bemerket på NHO-konferanse

Pluss

– Det er viktig å være synlig på slike arenaer og kjempehyggelig å få være blant de satsinger som blir plukket ut til denne konferansen. The Whale går snart inn i sin siste fase. Vi må bygge relasjoner, nettverk og få ambassadører og støttespillere over hele landet - det blir en enda viktigere del av arbeidet videre, sier Camilla Ilmoni. Hun er med i prosjektledelsen og er den som hadde ideen til The Whale.

Oppskriften

Hun sier at de fikk 12 minutter under konferansen til å fortelle om bakgrunnen for satsningen, hva de har gjort, hvor prosjektet står nå og hvordan de har jobbet med å skape en attraksjon i verdensklasse.

– Det er utrolig gøy å få fortelle om hvor langt vi har kommet og hvordan vi nærmer oss målet. Det er med stolthet jeg forteller om arbeidet så langt og ikke minst om vårt stjernelag av dyktige folk som vi har med oss. Det omfatter blant annet innholdsutviklere, arkitekter, eksperter, fagpaneler, investorer og administrasjon, sier Ilmoni.

Overrasket over ambisjonsnivået

– The Whale er et av de mest ambisiøse reiselivssatsingene i Nord-Norge som vil ha stor betydning for regionen. Den generelle tilbakemeldingen på innlegget var at folk ble overrasket over ambisjonsnivået og imponert over kvaliteten i prosjektet. Jeg tror det ble en «aha»-opplevelse for noen. De hadde ikke forventet at vi har kommet så langt og at The Whale er så stort, sier Ilmoni.

Hun forteller at hun også ga konferansedeltakerne suksessoppskriften til The Whale.

– Vår oppskrift på en attraksjon i verdensklasse er som følger, sier hun med et smil og gir oss bokstavlig talt oppskriften som ble presentert for de i underkant av hundre deltakerne på NHO-konferansen:

• 1 liter riktig ide til riktig tid

• 1,5 kilo rett plassering

• 4 team av verdens beste arkitekter

• 1 av verdens beste innholdsutviklere

• 7 dedikerte eiere med ambisjoner

• Forankring lokalt og globalt og på alle nivåer i mellom

• Rikelig med ambisjoner

• Nok tid

• Et team av kunnskapsrike fortellere

• Forskjellighet og et ønske om å omfavne den

• En vision om forandring

Arkitektkonkurranse og finansiering

VOL har tidligere skrevet at The Whale har samlet et stjernelag av arkitekter, som nå jobber på spreng med sine skisser fram mot arkitektkonkurransens frist 1. oktober.

– Det arbeides også med prosjekt- og finansieringsplan og organisering for neste og siste faste av prosjektet.

– Tirsdag skal vi ha styremøte i Bodø, og blant annet ha møter med Nordland fylkeskommune og Innovasjon Norge. Så det var god timing og viktig å få muligheten til å fortelle om The Whale for et større publikum på NHO-konferansen, sier Ilmoni.