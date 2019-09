Pluss

Megler Oddgeir Gjertsen mener prospektet for eiendommen taler for seg, når vi ber om en kommentar til salgsoppdraget.

– Dette er en bolig hvor det ikke er spart på noe og den er særdeles velholdt og har en unik beliggenhet med utsikt over Sortlandssundet. Videre er det en utrolig godt opparbeidet tomt, den ligger i et stille og skjermet område og har nærhet til marka. Derfor har takstmannen satt en så høy verdi på boligen, redegjør megleren.

Boligen er ifølge prospektet oppført i 2001 og har seks soverom, fire stuer, stort kjøkken, 2 bad, badstue og mye mer.

– Her er det ikke spart på noe, så boligen er særdeles godt utstyrt med blant annet vannbåren varme i de fleste rom, sentralstøvsuger, lekre detaljer, samt svært høy kvalitet på materialer og innredninger. Tomten rundt boligen er meget pent opparbeidet og flott dekorert med mye belysning, forstøtningsmurer, beplantning og belegningsstein, heter det videre i salgsprospektet.

– Alle boliger kan gjøres noe med, bortsett fra med beliggenheten. Som sagt er dette en unik eiendom, fastslår Gjertsen.

VOL skrev i juli om en enebolig som var til salgs i Sigerfjord, med en prisantydning på 7,8 millioner, som med omkostninger ville få en sluttsum på over åtte millioner kroner.

Fram til i dag har dette vært den dyreste eiendommen i Vesterålen som har vært lagt ut for salg. Prisantydningen for boligen i Sigerfjord har nå blitt overgått med hele to millioner kroner.