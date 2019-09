– Gleder meg voldsomt til å spille nordeuropeisk mesterskap

Pluss

Det er en voldsom stor dominans av Øksil-spillere blant de ungdommene som er tatt ut til å representere Norge i mesterskapet som omtales som Nevza. Det nordeuropeiske mesterskapet for ungdomslag under 17 år går av stabelen i Danmark 14. – 17. oktober, og på jentenes lag er hele fire spillere fra Øksil og én fra Sortland. Ane Stavem, Eline Hansen, Helma Stavem og Julianne Haughom representerer Øksil, mens Tuva Melund Enevoldsen spiller for Sortland.