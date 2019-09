Prekær ambulansesituasjon i Vesterålen: Frykter liv og helse vil gå tapt

Pluss

To medarbeidere på Andøya fikk tirsdag ettermiddag beskjed av ledelsen av ambulansetjenesten i Nordlandssykehuset om at de har gått for mange timer overtid. Fra dags dato, og ut året får de ikke gå vakt i det tidsrommet som er definert som hvilende vakt, hvor arbeidstidsordningen er slik organisert at den genererer overtid.