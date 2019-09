Krever 52.511 kroner for maltraktert busskur

Pluss

Statens vegvesen region nord krever Fremtid Forsikring AS for beløpet, som erstatning for skade påført veivesenets eiendom.

Skadeomfanget er som det framgår av bildene, som er skjermdump fra veivesenets henvendelse til forsikringsselskapet den 12. september i år, et totalskadd leskur langs fylkesvei 82 på Husby, rett øst av Melbu.

Fremtid forsikring AS har bekreftet overfor veivesenet at bilen som kjørte på busskuret var forsikret i SpareBank 1 Forsikring AS. Det går ikke fram om kravet er akseptert eller ikke.