Mattilsynet fastholder vedtak og lar hovedkontoret avgjøre

Pluss

Seniorinspektør Kristine Marie Hestetun i Mattilsynet sier til advokatfirmaet den 4. september at saken er vurdert, men at de ikke har sett noen grunn til å omgjøre vedtaket om at 340.000 kilo russisk fisk ikke kan tas inn i EØS, på tross av de problemene Eimskip Norway AS har hatt med et av sine skip. Feil i fryseskipet gjorde at temperaturen på det meste økte med mer enn tre grader, mens regelverket sier at temperaturen skal være på maksimum minus 18 grader og kaldere.