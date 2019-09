Helse- og omsorg i Hadsel kommune:

Pårørende så opprørt at de sender åpen systemklage

– Som pårørende ser vi oss nødt til å ta belastningen med denne åpne systemklagen. Grunnen til at den fremsettes i det åpne rom, er at vi er relativt sikker på at mange andre har erfart de samme forhold som vi har opplevd.