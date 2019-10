Ønsker å bygge 20 til 30 nye rorbuer i Raftsundet

Pluss

Ivar Henry Korneliussen, som driver sin virksomhet fra Tengelfjord ved Raftsundet, tilbyr allerede gjennom Kongsmark Hytteferie AS til sammen syv hytter for utleie. Han har også oppstillingsplasser for campingvogner og teltplasser. Han tilbyr i tillegg ferskvannsfiske i et titalls fiskevann nær hyttene.

– Jeg vil i første omgang undersøke muligheten om omdisponering av området og om det lar seg gjøre i forhold til arealplanen for Hadsel. Det skriver Karoliussen i en henvendelse til Hadsel kommune.

Det er konkret snakk om oppføring av et sammenhengende rorbuanlegg fra Steinbakken og sørover langs sjøen i Raftsundet, viser Korneliussens henvendelse til kommunen.

Fra kommunen har han fått beskjed om at et rorbuanlegg av den størrelsesorden han tenker, vil kreve en reguleringsplan. Årsaken er at tiltaket vil være i strid med gjeldende arealplan, som det visstnok ikke skal være kurant å avvike fra. Frykten er at overordnet myndighet skal si nei til planene i en runde der det søkes om dispensasjon.

Korneliussen bekrefter overfor Vol at han går og ruger på disse planene, men han har etter runder med Hadsel kommune valgt å vente til neste runde med behandling av kommuneplan før han vil gjøre noe mer. Dessuten må han få en muntlig avtale om kjøp av grunn formelt på plass, før han kan gå videre med planene.

Arbeidet med ny arealplan starter for Hadsel sitt vedkommende i høst og skal være ferdig våren 2020. Korneliussen har fått beskjed fra kommunen om at han må få planene inn i reguleringsplanen, og at planen for rorbuene må utarbeides av profesjonelle.