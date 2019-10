Statens vegvesen:

– Vogntogkontroller er IKKE avlyst

Media har omtalt at SV reagerer på at vegvesenet skal ha fått ordre om å droppe en stor høstkontroll av utenlandske vogntog ved grenseovergangene. Vegvesenet opplyser overfor VOL at en kontroll i uke 47 utgår, men at det likevel blir gjennomført mange kontroller framover.