Eiendomshandel i Hadsel i oktober

Andel av Midnattsolveien 4080 (Gnr 33, bnr 5) er overdratt fra Kirsti Marianne Rasmussen til Ståle Nilsen (29.10.2019)



Måkeveien 15 (Gnr 64, bnr 380) er solgt for kr 1.162.500 fra Byggteam Hadsel As til Børøya Brygge As (24.10.2019)



Møysalveien 2707 (Gnr 1, bnr 23) er solgt for kr 1.300.000 fra Ruth Inger Kristensen til Kari E.dahl Liavåg og Olav Beito Liavåg (23.10.2019)



Gnr 12, bnr 22, fnr 1 er overdratt til Anita Merete Lidahl og Kato Lidahl (23.10.2019)



Gnr 101, bnr 5 er overdratt fra Anna Elise Dahl til Harriet Jennie Dahl og Vigdis Anita Dahl (23.10.2019)



Andel av Markveien 13 (Gnr 66, bnr 415) er overdratt for kr 600.000 fra Alette Birgitte Madsen til Bjørn Brun (23.10.2019)



Gnr 74, bnr 29 er solgt for kr 600.000 fra Håkon Rikard Nilsen og Lundin Perly til Perly Lundin (23.10.2019)



Gnr 102, bnr 39 er solgt for kr 1.550.000 fra Siri Amalie Hella til Tori Jennie Fredriksen (23.10.2019)



Lekangveien 457 (Gnr 59, bnr 18) er overdratt fra Svein Magne Nilssen til Kristian Kristoffersen (22.10.2019)



Gnr 100, bnr 9 er solgt for kr 100.000 fra Davidsen Alv til Roger Brynjulf Mosand (22.10.2019)

Salget omfatter også Gnr 100, bnr 10



Vikaveien 4 (Gnr 51, bnr 45) er solgt for kr 100.000 fra Per Ola Fleines til Beate Vivian Jakobsen (22.10.2019)



Linerleveien 4 A (Gnr 64, bnr 330, seksjon 2) er solgt for kr 2.250.000 fra Benny Jarle Didriksen til M Elizabeth Fernandez (18.10.2019)



Andel av Bitterstadveien 1 (Gnr 76, bnr 201) er overdratt fra Marte Freiberg til Jørgen Freiberg Aune (16.10.2019)



Andel av Gnr 97, bnr 32 er overdratt for kr 500.000 fra Anders Lyngvær til Inger Berit Hansen (15.10.2019)



Andel av P.A.Kvaals gate 10 (Gnr 52, bnr 148) er overdratt fra Britt May Pedersen til Kjartan Johan Stenbro (14.10.2019)



Andel av Gnr 43, bnr 5 er overdratt fra Irene G B Bordevik-Asp til Bente Asp og Gunnar Asp (14.10.2019)



Andel av Hauanveien 11 (Gnr 65, bnr 549) er overdratt fra Jan Tore Enoksen til Kari Anne Jonassen (14.10.2019)



Gnr 74, bnr 53 er solgt for kr 550.000 fra Gitte Dahl As til Karl Albrektsen og Rita R Albrektsen (10.10.2019)



Gnr 97, bnr 58 er solgt for kr 30.000 fra Arne Martin Seljeseth, Kurt S J Seljeseth og Per Arnt Ingar Seljeseth til Remi Andre Paulsen (09.10.2019)



Fiskebølveien 168 (Gnr 31, bnr 51) er solgt for kr 1.990.000 fra Frank Arne Karlsen til Hege Huse og Øystein Huse (09.10.2019)



Haugveien 82 (Gnr 51, bnr 73) er overdratt fra Tormod B Torgersen til Inger Torgersen (08.10.2019)



Haugveien 82 (Gnr 51, bnr 73) er solgt for kr 750.000 fra Inger Torgersen til Harald Torgersen og Wenche Oline Alnes (08.10.2019)



Grågåsveien 4 (Gnr 64, bnr 132) er solgt for kr 2.600.000 fra Anita Marianne Osnes til Karstein Kristensen og Marit Anie Kristensen (08.10.2019)



Gnr 68, bnr 60 er solgt for kr 2.000.000 fra Kyrre Dagfinn Karlsen til Fredrik Amundsen (08.10.2019)



Lyngveien 12 (Gnr 52, bnr 518) er solgt for kr 1.500.000 fra Kurt Krogh, Linda Helen Jensen og Rune Jensen til Mona Therese Lauritsen (08.10.2019)



Midnattsolveien 3001 (Gnr 36, bnr 42) er solgt for kr 1.900.000 fra Karoline E S Korneliussen og Vidar Wessel Korneliussen til Ilona Venskunaite (07.10.2019)



Torggata 20 (Gnr 52, bnr 451) er overdratt for kr 1.750.000 fra Amonsri Knudsen og Morten Henrik Hansen til Ivan-A Nilsen Andreassen og Kamilla Elise Johannessen (07.10.2019)



Riarhaugen Borettslag andelsnr 50 er solgt for kr 433.000 fra Ragnhild Helene Hanssen til Dagmar Alette Krey (04.10.2019)



Alkeveien 5 (Gnr 64, bnr 8) er solgt for kr 1.500.000 fra Ann Kristin Solli Daljord, Elisabeth Daljord Halsbog, Solveig Daljord Halsbog, Stig Fjeldsbø, Svein Roar Daljord og Øyvin Daljord til Sandra C Ås Daljord (03.10.2019)



Gnr 29, bnr 3, fnr 1 er overdratt til Aina Forslund Uglebakken (03.10.2019)



Andel av Roald Alværs gate 15 A (Gnr 65, bnr 1040) er overdratt fra Aysel Hayretin Ali til Iliyaz Myudzheatin Ali (03.10.2019)



Andel av Jordbærveien 1 B (Gnr 65, bnr 923) er overdratt for kr 1.040.000 fra Marte Elise Enoksen til Fredrik Olsen (02.10.2019)



Bjørkeveien 22 (Gnr 66, bnr 270) er solgt for kr 800.000 fra Åse May Skogli til Estera Paulina Majda og Maciej Konopka (02.10.2019)



Neptunveien 4 (Gnr 52, bnr 996, seksjon 1) er solgt for kr 3.344.039 fra Sortland Boliger As til Fagfoto Melbu Eiendom As (02.10.2019)



Torggata 5 (Gnr 52, bnr 477) er solgt for kr 1.170.000 fra Karlsen Torunn til Sander Robertsen Karlsen (01.10.2019)



Andel av Blåbærveien 16 (Gnr 65, bnr 821) er overdratt fra Jan Hallvard Hanssen til Åshild Helen Hanssen (01.10.2019)



Andel av Måkeveien 17 C (Gnr 64, bnr 194, seksjon 1) er overdratt for kr 400.000 fra Lill Mari Gulmælæ Johnsen til Stein Arild Johnsen (01.10.2019)