Påstod fengsel i fire år og tre måneder for overgrep

Mannen er tiltalt for en rekke forhold knyttet til ei mindreårig jente han hadde et tillitsforhold til. Jenta ble kjent med vesterålingen i 2015. De to skal ha utvekslet meldinger i sosiale medier frem til våren 2017. Da skal det første fysiske overgrepet ha skjedd. Det siste skal ha skjedd i desember 2017.