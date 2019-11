Christoffer Ellingsen i villsau-disputt med Mattilsynet

Pluss

Seksjonssjef Kjersti Sandnes i Mattilsynet bekrefter overfor Vol at de har gående en sak om villsau på ei øy i Sigerfjord. Et krav fra Mattilsynet, om obligatorisk merking av husdyr, har nå utviklet seg til å bli en klagesak som skal avgjøres av Mattilsynets hovedkontor.

Ønsker fast oppholdsrom

– Jeg vil understreke at Mattilsynet ikke har noe å si på selve dyreholdet på øya. Generelt er Mattilsynet opptatt av dyrehold der dyrene ikke har tilgang til fast oppholdsrom. Det har vært gitt en del dispensasjoner for slik drift opp gjennom årene. I Nordland nord for Saltfjellet ser vi nå på denne driftsformen på nytt, og det gis ikke lengre slike tillatelser, sier Sandnes.

Hovedregelen er ifølge Sandnes at de som holder dyr har plikt til å sørge for at dyrene har adgang til egnet og trygt oppholdsrom utenom beiteperioden. Dette kan enten være et tradisjonelt fjøs, eller et såkalt «enkelt husdyrrom og utegang». Ved sistnevnte er det krav om blant annet tre tette vegger, tak og fôringsplass. Dyreeiere kan også søke om dispensasjon fra kravet til oppholdsrom.

Hun opplyser at de enkleste formene for dyrehold som tillates, består av dyrehold uten dyreskjul, dyrehold med dyreskjul, det vil si med tre vegger og et tak der alle dyrene kan ligge samtidig. Det forutsettes også at det er drenert og tørt der dyreskjulet er plassert. Den tredje formen er mer permanent dyreskjul, ofte et fjøs.

– Det har vært gitt en del dispensasjoner fra kravet om dyreskjul, og de fleste av disse trekkes tilbake av Mattilsynet. Når det gjelder dyreholdet på denne øya, er det ikke tatt noen endelig avgjørelse når det gjelder driftsformen, sier Kjersti Sandnes i Mattilsynet til Vol.

Astrid Tove Olsen er leder av Nordland bonde- og småbrukarlag. Hun er selv villsauprodusent, og driver selv produksjon på øyer og holmer.

Hun sier at villsauprodusenter egentlig bare må rette seg etter regelverket fra Mattilsynet, men:

– Jeg har til gode å se at en villsau går inn i et skjul. Blir det snøvær lar villsauen seg heller snø ned enn å gå i skjul. Den har en levemåte som gjør at den ikke er opptatt å komme i skjul, sier Olsen.

Hun sier at produsentene likevel bare må etterkomme påbudene fra Mattilsynet og har en teori om hvorfor dette er viktig for myndighetene.

– Folk er ikke vant til villsauens hardførhet. Sauen klarer seg nesten uten å få fôr om vinteren, men beiter på lyng og det den finner i strandsonen, sier Olsen, som legger til at det ikke er vits å ta opp kampen med Mattilsynet på dette punktet.

Ingen avvikling

I saken om villsauene til Christoffer Ellingsen i Sigerfjord, har Mattilsynet gjort et vedtak om merking av dyrene, opplyser Kjersti Sandnes i Mattilsynet til Vol. Hun slår fast at blant annet alle lam skal merkes senest 30 dager etter fødselen, og at alle dyr i besetningen skal merkes.

– For besetninger med utedrift sier man gjerne at merkingen skal skje «om våren», når de skal samle dyrene. I dette konkrete tilfellet har det vel ikke vært fokusert på nøyaktig 30 dager, men at dyrene skal merkes, sier seksjonssjef Kjersti Sandnes i Mattilsynet til Vol.

Hun avviser samtidig at det er gjort noe vedtak om avvikling av besetningen. Mattilsynets vedtak omfatter med andre ord ikke noe mer enn den pålagte merkingen.

Astrid Tove Olsen i Nordland bonde- og småbrukarlag bekrefter regelen.

– Sau som står på bås skal merkes i løpet av noen dager. Villsau skal merkes i løpet av 30 dager. Villsauen stikker seg bort når den skal lamme. Derfor pleier jeg å vente til alle har lammet før jeg merker dem, sier hun.

Ble klagesak

Villsausaken i Sigerfjorden går nå til topps i Mattilsynet.

– Dette ligger flere måneder til bake i tid og har nå utviklet seg en klagesak som nå er til behandling. Ellers vil vi vurdere bakgrunnen for alle dispensasjoner som tidligere ble gitt da ordningen med fylkesveterinærer eksisterte, og om disse dispensasjonene skal opprettholdes eller trekkes tilbake, sier seksjonssjefen til Vol, og opplyser at det foreligger noen slike dispensasjoner fra fylkesveterinærens tid, og at det er disse Mattilsynet nå vurderer på nytt nord for Bodø.

Christoffer Ellingsen i Sortland har etter det Vol kjenner til, hatt villsau på den aktuelle øya i Sigerfjord i nærmere 20 år. Han ønsker foreløpig ikke å kommentere saken.