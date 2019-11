Pratmakerne i Sortland og Hadsel kommunestyrer:

Han var på talerstolen 16 ganger under kommunestyret i Hadsel sist uke

De fleste som har overvært et kommunestyremøtet eller ti, vet at det er svært varierende hvor mye de ulike representantene tar ordet. Noen sier knapt et ord i løpet av en hel periode, mens andre ytrer hundrevis av ord i løpet av ett minutt. Vi førte statistikk i Hadsel og Sortland under kommunestyremøtene der sist uke.