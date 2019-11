Tredje strake tapet for Vesterålen futsal

Pluss

De to lagene bød på en fartsfylt og underholdende kamp. Vertene åpnet best og ledet 3-0 etter en knapp halvtime. Vesterålen utlignet to ganger, i begge tilfeller var målene signert Mathias Dahl Abelsen. Bortelagene presset intenst på i sluttminuttene i håp om å få en utligning. Tomålscorer Dahl Abelsen kom i god skuddposisjon og fyrte blant annet av en kanon som Hulløy-målvakten avverget på mesterlig vis.