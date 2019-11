Andenes fiskemottak:

– Skal rydde opp i de to påleggene vi har fått

– Vi har fått to pålegg fra Arbeidstilsynet. De skal vi rydde opp i, sier Leif Kvivesen ved Andenes fiskemottak. – Og jeg vil understreke at det er ingen her som har arbeidet 32 timer i strekk, legger han til.