Hjemmetjenesten i Øksnes:

– Realiseringen av Elvelund omsorgsboliger er et være eller ikke være

De ansatte, tillitsvalgte og verneombud i hjemmetjenesten i Øksnes er glad for at neste del av utbygging rundt Elvelund omsorgsboliger ligger an til å bli realisert. De holder likevel pusten fram til budsjett for neste år snart er vedtatt.