– Vi kommer nok til å bite negler frem til dette er avgjort

Pluss

– Vi tok blant annet for oss verdiskapningene som skjer både på Kleiva og i Øksnes. De har tilknyttet seg konsesjoner på begge studiestedene og det betyr også inntekter, noe vi har påpekt for politikerne. Videre la vi frem hvilke konsekvenser det vil få hvis disse linjene legges ned. Ungdommen sier at de ikke kommer til å velge naturbruk hvis de må reise til Mosjøen for å gå den linjen, og det er et viktig argument vi må ha med oss, sier Solveig Østingsen i Utdanningsforbundet i Sortland til VOL søndag kveld.