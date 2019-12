Eiendomsoverdragelser i Sortland i november

Pluss

Øvermarka 13 (Gnr 14, bnr 226) er solgt for kr 2.950.000 fra Kåre Hilmar Karlsen og Marianne Linchausen til Gro-Marita Smith og Stian Karl Sandvold (29.11.2019)



Lilleheia 23 (Gnr 15, bnr 2151, seksjon 2) er solgt for kr 3.050.000 fra Truls Hansen Bang til Amanda Daljord Endresen (29.11.2019)



Sørmoveien 4 C (Gnr 15, bnr 1015) er solgt for kr 2.700.000 fra Bjørnar Inge Mikalsen og Randi Rognmo til Espen Seljeseth (29.11.2019)



Durmålsveien 13 (Gnr 41, bnr 29) er solgt for kr 2.300.000 fra Håvard Lunde Lakså til Jonas K Andreassen-Olsen (29.11.2019)



Myrullveien 11 A (Gnr 15, bnr 1792, seksjon 1) er solgt for kr 2.150.000 fra Thomas Martin Enebakk til Malin Pihlstrøm (29.11.2019)



Parkveien Borettslag andelsnr 21 er solgt for kr 980.000 fra Beate Sørvoll og Morten Andre Sørvoll til Bente Lyså Sørvoll (28.11.2019)



Andel av Lilandveien 129 (Gnr 29, bnr 88) er solgt for kr 1.000.000 fra Arild Johansen til Olga Kuralova Johansen (27.11.2019)



Austerlandet 236 (Gnr 68, bnr 12) er solgt for kr 1.280.000 fra Harald Andreas Mehus til Gyri Midtveit og Raymond Harry K Lauritsen (26.11.2019)



Sigerfjordveien 324 (Gnr 4, bnr 156) er solgt for kr 2.500.000 fra Ingeborg J Teistevoll og Ken Halvard Teistevoll til Odd Erling Paulsen og Sen Karoline S Iversen-P (26.11.2019)

Salget omfatter også Gnr 4, bnr 310



Sigerfjordveien 334 (Gnr 4, bnr 94) er solgt for kr 1.300.000 fra Erling Aslak Paulsen og Nina Isaksen Paulsen til Søstrene Åsjord As (22.11.2019)



Andel av Vesterålsveien 574 (Gnr 18, bnr 33) er overdratt fra Panida Nilsen til Jann Nilsen (22.11.2019)



Kjøpmannsgata 2 A (Gnr 15, bnr 131, seksjon 4) er overdratt fra Oddlaug Hellbjørg Lien til Bente Johansen, Eva Kjønø Johansen, Heidi Johansen, Rita Kjønø Johansen og Tor Johansen (20.11.2019)



Karles vei 10 E (Gnr 15, bnr 265, seksjon 5) er solgt for kr 2.600.000 fra Mats Andre Aas til Einar Nordvoll og Ingrid Hennie Nordvoll (20.11.2019)



Karl Reinsnes vei 16 (Gnr 14, bnr 99) er solgt for kr 2.290.000 fra Camilla Bahr Reinsnes og Kim André Reinsnes til Christian A Willassen (18.11.2019)



Hangstadveien 22 (Gnr 15, bnr 418) er solgt for kr 2.150.000 fra Espen Theodorsen, Marius Theodorsen, Martine Nordheim og Tobias Nordheim til Aleksander N Gregersen og Henriette Otelie Aune (18.11.2019)



Gunsteins vei 31 (Gnr 15, bnr 902) er solgt for kr 3.270.400 fra Rabin T Mohammed-Ali til Aram Naif Abdulkadir og Sewar Shafeeq Ali (15.11.2019)



Karles vei 2 (Gnr 15, bnr 163) er solgt for kr 2.900.000 fra Rabin T Mohammed-Ali til Aram Naif Abdulkadir og Sewar Shafeeq Ali (15.11.2019)



Sortland Brygge Borettslag andelsnr 110 er solgt for kr 2.900.000 fra Sylvi Helene Klaussen til Marte Rise Nornes og Simon Hammer Selbo (13.11.2019)



Solsiden Strand Borettslag andelsnr 11 er solgt for kr 950.000 fra Inger-Line H J Nilssen til Inger Lise Robertsen (12.11.2019)



Myrlandsfeltet Borettslag andelsnr 18 er solgt for kr 1.820.000 fra Bente Lyså Sørvoll til Sofie Karlsen (11.11.2019)



Vesterålsveien 38 (Gnr 16, bnr 161) er solgt for kr 2.490.000 fra Eivind O Holmøy Bendiksen til Charlene J Rosenvinge og Kine Therese Norum (11.11.2019)



Eidsfjordveien 633 (Gnr 45, bnr 7) er overdratt for kr 200.000 fra Eldrid Karen Nilsen, Irene Emilie Hansen, Ragnhild E I Eilertsen og Turid Maren Davidsen til Pål-Arve Nilsen (11.11.2019)



Gnr 27, bnr 1 er overdratt for kr 3.000.000 fra Knut Andreas Nordmo til Ståle Andreas Nordmo (08.11.2019)

Salget omfatter også e.d. i Andøy kommune



Andel av Gnr 4, bnr 279 er overdratt fra Ivar Stavem til Erry Marie Stavem (08.11.2019)



Lilandveien 61 (Gnr 29, bnr 177) er overdratt fra Ragnhild I Andreassen til Kjell Hugo Andreassen, Lill Tove Andreassen og Tor Yngve Andreassen (06.11.2019)



Lilandveien 61 (Gnr 29, bnr 177) er solgt for kr 1.780.000 fra Kjell Hugo Andreassen, Lill Tove Andreassen og Tor Yngve Andreassen til Mario Andre S Karlsen og Sofie Knutsen (06.11.2019)



Skytterveien 16 B (Gnr 15, bnr 1178) er solgt for kr 1.800.000 fra Haldis Ada E Johnsen til Jørgen Aronsen (06.11.2019)



Lilleheia 34 (Gnr 15, bnr 2158, seksjon 2) er solgt for kr 3.050.000 fra Kine Marlen Elde og Martin Rasmussen til Henry Nicholas E Sarel og Signe Ringstad (06.11.2019)



Lahaugveien 6 (Gnr 43, bnr 57) er solgt for kr 960.000 fra Berit Pettersen til Tone Davidsen (04.11.2019)



Andel av Gnr 27, bnr 7 er overdratt fra Åse Karine Hansen til Morten Hansen (01.11.2019)

Overdragelsen omfatter også andel av Stamnesveien 18 (Gnr 27, bnr 8)

Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 27, bnr 10



Slettenveien 6 B (Gnr 15, bnr 2168) er solgt for kr 2.430.000 fra Nilsen Leonhard & Sønner As til Sture Raymond Isaksen (01.11.2019)