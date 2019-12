Hadsel har svart Arbeidstilsynet om arbeidsmiljøet på rådhuset

Pluss

Arbeidstilsynet opplyste i et brev til Hadsel den 30. oktober at de ville vurdere et tilsyn knyttet til spørsmål om det psykososiale arbeidsmiljøet ved teknisk etat i kommunen, på rådhuset i Stokmarknes. Derfor ba Arbeidstilsynet om informasjon fra Hadsel kommune før de eventuelt gjorde et vedtak om gjennomføring av tilsyn.