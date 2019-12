To bedrifter fra Vesterålen får dispensasjon fra landingsforskriften

Hovden Fiskeindustri AS, Tobø Fisk AS, Ramberg Fisk AS, Gunnar Klo AS og Røst Sjømat AS får forlengelse av dispensasjon fra forskrift om landings- og sluttseddel (landingsforskriften) ved landing, mottak og omsetning av fisk fra norske fartøy.