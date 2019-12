Minimum 25 arbeidsplasser går tapt på Melbu

Pluss

Økonomisjef Tommy Løveng i Hadsel opplyser til Vol at kommunen fra nyttår vil fjerne ti årsverk som følge av nedleggelsen av Bankplassen asylmottak på Melbu. Det er snakk om syv årsverk ved Melbu skole og tre årsverk ved voksenopplæringa. De ti stillingene inndras fordi det ikke lengre er behov for tjenestene etter at 150 flyktninger skal ha forlatt Melbu ved nyttår.