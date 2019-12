Vesterålsjente er beste libero i eliteserien

Pluss

Cecilie Steffensen Woie, fra Øksnes, spiller libero for BK Tromsø og har levert en god sesong så langt. En libero i volleyball er en spesialisert forsvarsspiller som ikke har lov å til å delta i et blokkforsøk. Ifølge statistikk på sidene til Norges Volleyballforbund, topper Steffensen Woie poengstatistikken liberoer, foran Eline Bye Husby (Førde) og Silje Strand (KFUM Volda. Vesterålingen har totalt 71 poeng på statistikken, som blant annet måler antall mottak i gjennomsnitt per spilte kamp.