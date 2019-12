Her bodde det folk for mer enn 4.000 år siden

Pluss

– Lokaliteten er automatisk fredet. Nordland fylkeskommune har derfor bedt om at området et stykke ovenfor boplassen og ned til sjøen avsettes med en større hensynssone i planen, og kan ikke brukes til det formålet Hadsel kommune har planlagt. Funnet er vernet for framtida og er et rikholdig kulturminne etter aktiviteten som skjedde her for flere tusen år siden.