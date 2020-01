I denne vesterålskommunen netthandles det mest

Pluss

Statistikken kommer fra Klarnas database. Den inneholder transaksjoner foretatt hos nettbutikker som tilbyr Klarnas betalingsløsninger. For å få frem forskjellene i handlemønsteret mellom kommuner og fylker, har selskapet utelatt nettbutikker som ikke er aktive i hele landet. Statistikken er fra januar 2018 til og med juni 2019.

Shoppingkartet viser hvordan beboerne i hver kommune og fylke shopper på nett sammenliknet med landet forøvrig. Indeks 100 er gjennomsnittet for hele Norge. Er tallet høyere enn 100, shoppes det mer enn gjennomsnittet her. Er det lavere, shoppes det mindre enn det gjennomsnittet gjør.

Vekst første halvår 2019 Indeks Røst 146 Andøy 101 Lødingen 80 Sortland 80 Bø 79 Hadsel 68 Øksnes 61



Shopping per innbygger Indeks Røst 219 Andøy 137 Øksnes 124 Hadsel 123 Bø 119 Sortland 118 Lødingen 109



Gjennomsnittlig ordreverdi Indeks Moskenes 126 Andøy 111 Hadsel 105 Øksnes 105 Lødingen 100 Sortland 99 Bø 98

Manglende butikkutvalg i Andøy

Birger Elverum er daglig leder for Andøy Næringsforening, en interesseorganisasjon for medlemmene sine. De primære medlemmene er næringslivet, men foreningen er også åpen for andre, så som: helseforetak, fritidsaktiviteter, alternativ behandling, kulturformidlere og andre, skriver foreningen på sin Facebook-side.

Elverum syntes oversikten fra Klarna er interessant.

– At næringslivet i Andøy går relativt godt viser en nylig sak på Vol, der det fastslås at hver andværing i snitt handlet for nesten 32 000 kroner første halvår i 2019. Samtidig mangler vi en del butikktilbud, og jeg tror derfor at mange velger å handle varer som ikke er å oppdrive lokalt på nett. I tillegg har vi lang kjørevei inn til handelssentrumet på Sortland, noe som nok forsterker trenden med mye netthandel i Andøy. Det er klart at det er mange forbehold i denne oversikten, men jeg tror at manglende lokale tilbud og lang vei inn mot Sortland forklarer mye av at Andøy kommer så høyt ut på oversikten, reflekterer næringsforenings-lederen i Andøy.

Lokal mentalitet i Øksnes

På samme oversikt kommer det fram at tendensen i Øksnes kommune er noe annerledes enn i Andøy. Mens Andøy kommune ligger like over landsgjennomsnittet med tanke på vekst i netthandel i fjor, havner Øksnes langt ned på listen med en skår på kun 61.

Kjøpmann Eirik Sørdahl, som driver Rema 1000 og Handelshuset Sørdahl på Myre, mener dette er oppløftende lesning sett med øksnesbriller.

– Det virker som at den gjengse øksnesværing er fornøyd med det lokale utvalget i butikkene, samtidig som vi er lojale mot lokalt næringsliv. Selvsagt reiser fortsatt mange inn til Sortland for å handle, men jeg mener dette er en nedadgående trend. Videre har vi mange gründere og små bedrifter i Øksnes, og mange nyetableringer, viser Sørdahl til.

Han mener at de varene som har økt mest via netthandel, er reiser.

– For 20 år siden var det mer normalt å bestille en reise via et reisebyrå, mens vi i dag bestiller reiser over nettet. Og når vi er ute på reise i den store verden, handler vi mye på taxfree. Kanskje spesielt er parfyme da ettertraktet vare, et butikktilbud vi i dag ikke har på Myre. Det er videre ikke befolkningsgrunnlag nok til at en liten kommune som Øksnes kan ha butikktilbud innen samtlige varegrupper, og mye av handelen går derfor via nettet. Men som sagt syntes jeg dette er gledelig lesning, for det underbygger inntrykket mitt om at vi har lojale kunder i kommunen, er Sørdahls umiddelbare tanker rundt oversikten.