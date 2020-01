Øksil tar imot bunnlag når de går inn rekordkort vårsesong

Pluss

Motstanderlaget fra Bergen ligger i skrivende stund nest sist på tabellen. I utgangspunktet bør Øksil, som innehar 4. plass, være kapable til å vinne kampen uten store vanskeligheter.

– TIF Viking har ikke spilt så mange kamper denne sesongen, så det er også en grunn til at de ligger såpass langt nede. Vi slo dem 3-2 på bortebane i en tett kamp der de ramlet litt sammen på slutten, forteller Øksil-trener Hanne Steen.

Nok et knepent tap for Øksil I dag møtte Øksil Oslostudentenes idrettsklubb (OSI) til ny bortekamp. Som i går måtte Øksil se seg knepent slått med settsifrene 3-2. Trener Hanne Steen ser likevel mange lyspunkter i dagens opptreden.

For dårlig i mottak

Etter tøff høstsesong der Øksil spilte tre-fire flere kamper enn de andre lagene i divisjonen, understreker Steen at det har vært godt med en pause. Når de nå starter på igjen, peker hun på særlig ett forbedringspunkt hun mener laget må ta tak i for å heve nivået.

– Angriperne våre trykker godt til når de får mulighet, men vi har hatt en del trøbbel med mottak. Der må vi bli bedre, så nå skal vi jobbe mye med den biten, så løsner det nok etter hvert, sier hun.

Nesten ferdig med sesongen

Mens Øksil spilte 12 seriekamper i høst, er det atskillig færre ganger laget skal i ilden utover vinteren og våren.

– Vi har faktisk bare tre kamper igjen. Årsaken til at vi spilte så mange kamper før jul, var at spillerne våre, som i hovedsak spiller på aldersbestemte lag i tillegg til A-laget, skal ut i flere mesterskap fremover. Derfor planla vi det det slik at flesteparten av seriekampene ble avviklet før jul, for å unngå for rett program, forteller Steen.

Håper å beholde 4.-plassen

Færre 1 .divisjonskamper i forhold til det som er vanlig, får Steen og laget muligheter til å trene godt og terpe detaljer. Treneren mener det er realistisk å tro på at jentene kan klare å holde fjerdeplassen ut sesongen.

– For oss er det viktigste å utvikle laget og spillerne, men vi har gode muligheter til å ligge der vi ligger, sånn rundt midt på tabellen, også når sesongen er over. Kampen mot TIF Viking 2 er i alle fall en kamp der vi selv kan påvirke resultatet, slår Hanne Steen fast.